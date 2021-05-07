Глава экспертного совета «Лидеров России» высказался о платформе «Другое дело»

Председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко поделился впечатлениями о платформе «Другое дело», которую планируют уже в июне.

«Задача платформы – помогать людям и мотивировать их. Есть те, кто самостоятельно учит английский язык, или те, кто видят миссию своей жизни в волонтерстве и занимаются этим. Им никто для этого не нужен, у них мечта есть, и они ее реализуют. Но таких людей очень небольшой процент: большинство, если они похожи на меня, нуждаются в помощи», – сказал Павел Безручко.

По его словам, «Другое дело» – платформа для социальных инициатив. Суть проекта – выполнять определенные задания на платформе и получать за это баллы. В дальнейшем заработанное можно обменять на бонусы и тратить их на онлайн-курсы, приглашения на встречу со знаменитостью и другие полезности.

Участвовать в проекте, по мнению Безручко, нужно хотя бы потому, что помощь со стороны всегда полезна. Он считает, что если не получается выполнить какую-то цель самостоятельно, то почему бы не воспользоваться платформой.

«Главная задача платформы – вовлечь молодежь в созидательный образ жизни, развивать себя, помогать другим, развивать общество», – отмечает автор проекта, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль.