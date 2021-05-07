Умер один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны

Ушел из жизни один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны, фронтовик Абзалетдин Нафиков, сообщают «Ермекеевские новости».

Мужчина из села Суерметово в Башкортостане умер на 105-м году жизни.

Нафиков воевал в составе 422-го стрелкового полка 170 стрелковой дивизии, которая была сформирована в 1941 году в Башкирии до начала войны. В августе 1941 года солдат был тяжело ранен в бою под Великими Луками и попал в плен.

«Достойно выдержал все выпавшие на его долю испытания и изнурительный труд в фашистской неволе, проверку, фильтровку и трудовую повинность на шахте имени Челюскина Сталинградской области после освобождения из концлагеря», — говорится в публикации.

Отмечается, что мужчина вернулся домой после войны только в 1947 году, где проработал пастухом на овцеводческой ферме. Вместе с женой он вырастил шестерых сыновей.

Ветеран был награжден орденом «Отечественной войны I степени» и юбилейными медалями.