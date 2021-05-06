В Тверской области отменили парад «малышковых войск» 9 мая

Власти города Лихославля в Тверской области отменили парад «малышковых войск,» в котором 9 мая должны были участвовать около 100 воспитанников детских садов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ранее на «парад» обратил внимание журналист Александр Плющев. Власти Лихославля анонсировали, что на площади перед Центром культуры и досуга «малышковые войска» или «маленькие патриоты,» как детей называют в заявлении администрации, продемонстрируют строевую подготовку: в выступлении будут участвовать «пограничники, танкисты, моряки, пехотинцы, десантники и другие войска Российской армии».

Мероприятие перенесли на более позднюю дату. Причиной такого решения стал прогнозируемый дождь и рекомендации Роспотребнадзора, связанные с эпидемиологической ситуацией, сообщила изданию заведующая отделом образования Лихославльского района Татьяна Сысоева.

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