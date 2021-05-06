В МВД рассказали подробности обнаружения тела блогера под Екатеринбургом

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал, что тело погибшей Instagram-блогера Кристины Журавлевой обнаружили в лесу под Екатеринбургом практически случайно, сообщает e1.ru.

По его словам, тело без признаков жизни первым увидел остановившийся на трассе водитель. На первый взгляд, следов криминала не было. Однако мужчина обратился в полицию.

Уточняется, что личность девушки установили спустя несколько недель после ее исчезновения, поскольку никто не сообщал поисковикам или МВД о ее пропаже.

Ранее стало известно, что тело 28-летней Журавлевой было найдено в лесу около города Арамиль в 22 километрах к юго-востоку от Екатеринбурга в середине апреля.

Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело об убийстве. Также стало известно о задержании мужа погибшей.

Журавлева вела блог, посвященный стилю и красоте. У нее 57 тыс. подписчиков. Последний пост в блоге девушки был опубликован 3 апреля.