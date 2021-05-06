Москвичей попросили оставаться дома из-за урагана

В Москве неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера, москвичам рекомендовано воздержаться от прогулок до 20:00, сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В предупреждении просят быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили.

В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях. Задействована система СМС-оповещения.

«Городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра», — подчеркивается в сообщении.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы, порывы ветра в городе достигают 19 м/с.

В четверг в столице было повалено около 20 деревьев. По предварительной информации, повреждено восемь автомобилей. Также сообщается, что в Москве упавшее из-за порыва ветра дерево на Шоссейной улице нанесло травмы женщине, она госпитализирована с переломами.

Ранее в Московском регионе из‑за сильного ветра продлили «желтый» уровень погодной опасности.