Обезличенные упаковки сигарет могут появиться в России

Российские власти планируют поменять требования к упаковке табачных изделий. В стране могут появиться обезличенные упаковки сигарет, сообщается на сайте кабмина.

Несколько направлений работы вошли в план по реализации антитабачной концепции, которая будет рассчитана до 2035 года. Соответствующий документ утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«План содержит более 20 мероприятий. Их цель — профилактика курения и сокращение спроса на табачную продукцию. В рамках этой работы планируется усилить контроль за соблюдением законодательства в части запрета рекламы табачных изделий, повысить эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате будут усовершенствованы требования к упаковке табачных изделий на основе рекомендаций ВОЗ.

«В частности, будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения», — добавили в сообщении.

Среди других планов властей введение запрета на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ.

Ранее сообщалось, что МЧС России анонсировало введение требования о самозатухающих сигаретах.

Всего в плане предусмотрено более 20 мероприятий, целью которых является профилактика курения и сокращение спроса на табачную продукцию. Так, предполагается «усовершенствовать требования к упаковке табачных изделий на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения». «В частности, будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения», — отметили в кабмине. Планируется также «ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ», что «позволит не вводить в заблуждение потребителей».

«Будет проработан вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях. В том числе это коснется жидкостей для электронных сигарет», — сообщили в правительстве.

Планируется усилить контроль за соблюдением запрета на рекламу табачных изделий и повысить эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции.

Как напомнили в кабмине, концепция государственной политики противодействия потреблению табака и другой никотинсодержащей продукции утверждена в 2019 году. Ее целью является сокращение к 2035 году доли курящих граждан с нынешних 29% до 21% и максимальное снижение показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением.