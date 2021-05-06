Под Красноярском машина протаранила мотоцикл с тремя подростками

В поселке Чунояр под Красноярском произошла авария с участием автомобиля BMW и мотоцикла с тремя подростками. 16-летнего водителя «Урала» и двух других несовершеннолетних, пострадавших в ДТП, доставили в больницу, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Предварительно установлено, что 16-летний юноша, управляя мотоциклом «Урал», не уступил дорогу автомобилю BMW, имеющему преимущество движения на перекрестке, и допустил столкновение. В результате происшествия водитель мотоцикла и двое 15-летних пассажиров госпитализированы в районную больницу», — уточнили в ведомстве.

Сильнее всего пострадал пассажир мотоцикла, находившийся в боковом прицепе. Совокупная сумма штрафов, грозящая управлявшему мотоциклу, может превысить 19 000 рублей.

В отношении водителя авто составили административные материалы из-за управления без страхового полиса.

По данным полиции, в комиссию по делам несовершеннолетних направлены материалы по факту дорожного инцидента для рассмотрения вопроса о привлечении родителей мотоциклиста к ответственности.

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