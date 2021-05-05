Ученые назвали самые агрессивные породы собак

Ученые из Хельсинкского университета выяснили, какие собаки самые агрессивные и с чем это связано. Исследование опубликовал журнал Scientific Reports.

Специалисты проанализировали данные 9270 собак, из которых 1971 животное вело себя агрессивно, то есть лаяло, рычало и кусалось.

На это влияют несколько вещей: пожилой возраст, пол (мужской), страх, небольшой размер тела, отсутствие контактов с другими собаками, «эффект первого питомца» и порода. Ученые определили, что агрессивными чаще бывают пожилые и маленький собаки, среди которых шелти, пудели, той-терьеры и цвергшнауцеры.

Самым неожиданным оказался «эффект первого питомца». Это означает, что у животного ранее не было хозяина.

Ранее в Мурманске собаки нанесли более ста укусов ребенку. По данным ведомства, две собаки, не имеющие чипов, напали на девочку 2012 года рождения на Фестивальной улице. В медицинском учреждении у пострадавшей зафиксировали на теле, лице и конечностях более ста укусов.