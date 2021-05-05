На Украине через суд потребовали дать право прививаться «Спутником V»

Житель Харькова обратился с иском в Окружной административный суд Киева (ОАСК), в котором просит дать украинцам право вакцинироваться российской вакциной от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Уточняется, что харьковчанин подал соответствующий иск к Минздраву Украины и главе этого ведомства Максиму Степанову.

«Истец просит суд обязать Минздрав <…> принять меры для обеспечения гражданам, желающим вакцинироваться против коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V», доступа к этой вакцине», — сказано в сообщении.

Кроме того, в иске содержится требование обязать Степанова написать заявление о сложении полномочий министра здравоохранения Украины.

Накануне глава украинского Минздрава снова заявил, что препарата «Спутник V» в стране не будет.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.