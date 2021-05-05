Байдена высмеяли за фотографию с бывшим президентом США

Президента Соединенных Штатов Джо Байдена и его супругу Джилл Байден высмеяли пользователи Twitter за фотографию с 39-м президентом США Джимми Картером.

На фотографии, которую НКО «Центр Картера» выложила в Твиттер, запечатлены Джо Байден с супругой и чета Картеров, сидящих в креслах.

По словам пользователей, оставивших свои комментарии под записью, из-за неудачного ракурса съемки или использования широкоугольной камеры создается впечатление, что Джимми Картер по сравнению с Джо Байденом выглядит как лилипут рядом с Гулливером.

«Очаровательно! Но я тут одна, кто думает, что это похоже на музей крошечных кукол, а Джо и Джилл — гиганты?» — написала одна из пользователей.

Рост Джо Байдена составляет 182 см, а Джимми Картера — 177 см.

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