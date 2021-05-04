В Тихом океане произошло землетрясение

В Тихом океане у берегов Королевства Тонга произошло землетрясение, сообщила Геологическая служба США.

Магнитуда достигала 5,5 балла. Эпицентр находился к северо-востоку от столицы королевства города Нукуалофа, где живут 22,4 тысячи человек, на глубине в 10 километров. Об угрозе цунами или разрушениях не сообщалось.

Ранее в 161 километре к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр землетрясения находился на глубине 60 км в Кроноцком заливе, однако сообщений об угрозе цунами не поступало.

МЧС по Камчатскому краю сообщает, что в населенных пунктах землетрясение не ощущалось. Звонки в единые дежурные диспетчерские службы муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали.