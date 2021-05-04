Байден пообещал привить 70% населения за два месяца

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Президент США Джо Байден Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
AP

Президент США Джо Байден поставил цель привить от коронавируса 70% американцев к 4 июля. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

Администрация сосредоточится на улучшении доступа к препарату, а также организации прививок без предварительной записи, например, в мобильных клиниках.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 32 484 777 человека, скончались 577 769 человек. Население США составляет 330 миллионов человек, к настоящему моменту привиты 32%, хотя бы одну дозу препарата получили 43% населения.

Ранее сообщалось, что в Белом доме разделились мнения относительно нарушения ряда патентных прав при производстве вакцин и других препаратов против коронавируса, одни предлагают разрешить нарушение, другие выступают против этого.