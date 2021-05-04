Мексика заинтересовалась еще одной российской вакциной
Власти Мексики заинтересовались российской вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор». Об этом заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард, пишет «Интерфакс».
«Мы провели первые контакты с центром «Вектор». Его вакцина зарегистрирована в России, эффективность - около 94%», — сказал министр.
По его словам, страна не ожидает, что получит препарат немедленно, но «мы открыли дорогу».
В Мексике коронавирусом заразились 2 349 900 человек, скончались 217 345 пациентов.
Ранее стало известно, что в Мексике правоохранители разыскивают граждан Гондураса, которые были ранее задержаны за перевозку на частном самолете поддельной вакцины «Спутник V», они скрылись в неизвестном направлении.
По данным генпрокуратуры, 17 марта в частном самолете Cessna, прибывшем в аэропорт южного штата Кампече, обнаружили 1062 контейнера, в которых находились ампулы вещества, маркированного как российская вакцина против коронавируса «Спутник V».