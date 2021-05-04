Собянин рассказал о развитии водного транспорта в столице

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о развитии водного транспорта в городе.

По его словам, разговоры о возрождении речного транспорта идут уже много лет.

«Но только теперь — когда мы привели в порядок большинство набережных, благоустроили множество парков на реке, открыли «Остров мечты» и ведем реновацию ЗИЛа, — проект сдвинулся с мертвой точки», — сказал градоначальник.

Собянин отметил, что проект сложный и неоднозначный, в нем много плюсов и немало минусов.

«Но очень хочется, чтобы по Москве-реке ходили пассажирские трамвайчики», — добавил он.

Ранее Собянин рассказал о развитии подземного и наземного метро Москвы.