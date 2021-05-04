Россияне рассказали, как отмечают День Победы

Только 9% россиян не поздравляют никого с Днем Победы и никак не отмечают его. Свыше половины пользователей российского сегмента интернета поздравляют друзей и близких, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование центра ResearchMe и социальной сети «Одноклассники».

«54% рассказали, что поздравляют друзей и близких в личных сообщениях, 48% отправляют виртуальные подарки, 23% пишут поздравления в разных группах и сообществах, 19% — публикуют посты в своей ленте соцсетей, а 15% используют для поздравления аудио- и видеозвонки», — уточняется в исследовании.

37% опрошенных заявили о радостном чувстве, потому что в этом году они смогут присоединиться к празднику на улицах своего города.

В свою очередь 19% соотечественников опасаются мероприятий, где будет много людей. Связано это с пандемий коронавируса.

Еще 27% опрошенных, по их утверждению, традиционно встречают праздник дома. При этом 17% считают 9 мая «тихим праздником и днем памяти».

Исследование было основано на данных опроса 981 пользователей Рунета старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что в Москве фейерверки в День Победы запустят с 31 точки.