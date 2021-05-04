Дачникам грозят штрафы за одуванчики и мяту на участках

Дачникам придется платить штрафы за сорняки на участке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на

юриста компании «Генезис» Татьяну Мацукову.

Отмечается, что ответственность за нарушение правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками предусмотрена законом.

По словам юриста, перечень сорных растений определен постановлением правительства РФ от 18.09.2020 № 1482. К ним относятся борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов и другие.

Мацукова добавила, что правонарушением считается как и использование семян, зараженных болезнями, так и бездействие владельца участка, который не уничтожает сорняки.

За подобное нарушение гражданам придется заплатить от 300 до 500 рублей, должностным лицам — от 500 до 1000 рублей, а юридическим лицам — от 5000 до 10 000 рублей.

При этом если формально правила нарушены, но вред крайне мал, административной ответственности можно избежать, заключила юрист.

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