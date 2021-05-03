В Баренцевом море найдены тела еще двух рыбаков

В Баренцевом море нашли тела еще двух рыбаков, всего — пятерых человек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на северо-западное СУ на транспорте СК РФ.

«Найдены тела еще двух рыбаков в море, троих обнаружили в день исчезновения, поиски одного продолжаются», — сказал собеседник.

К поискам привлечены вертолет и специальное судно.

Шесть рыбаков вышли в море на трех маломерных судах в Кольском заливе в районе Териберки Мурманской области и попали в шторм. Три тела были найдены 1 мая.