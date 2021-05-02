«Эпиваккорона» доказала эффективность против трех штаммов COVID-19

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Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра... Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Центр «Вектор»

Вакцинация препаратом «Эпиваккорона» приводит к выработке антител, нейтрализующих классический, британский и южноафриканский штаммы коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«В рамках экспериментальной проверки эффективности вакцины «Эпиваккорона» в отношении референсного штамма нового коронавируса, а также британского и южноафриканского вариантов было установлено, что антитела, индуцируемые вакциной, обладают нейтрализующей активностью в отношении всех указанных штаммов. Таким образом, утверждение о невыработке нейтрализующих антител не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В «Векторе» отметили, что результаты наблюдения за участниками клинических исследований первой и второй фаз и участниками пострегистрационных испытаний, включая людей старше 60 лет, не дают оснований сомневаться в безопасности препарата и его способности вызывать формирование нейтрализующих антител.