Суд арестовал одного из фигурантов дела о ДТП на Ставрополье

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал одного из фигурантов дела о ДТП 30 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 264 и 238 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«В отношении (одного из фигурантов — прим. ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мера пресечения слушается в отношении троих человек», — говорится в сообщении.

Ранее врачи выписали девочку, пострадавшую в аварии с автобусом в Ставропольском крае.

30 апреля в Ставропольском крае произошла авария. По имеющимся данным, в 16.40 на 535-м км автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три машины, в том числе автобус и грузовик. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в салоне находились 14 детей и четверо взрослых. Пять детей погибли, еще 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали.