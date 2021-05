Миллиардеры из России подали в суд на издателя книги «Люди Путина»

Российские миллиардеры обратились с исками в суды Лондона из-за книги «Люди Путина», издателем которой является HarperCollins, пишет газета Financial Times.

Как сообщается, иски о клевете и защите информации к этому издательству и самому автору книги Кэтрин Белтон в марте и апреле 2021 года подали Михаил Фридман, Петр Авен и Шалва Чигиринский. Ранее это также сделал Роман Абрамович.

Официальный представитель Фридмана заявил изданию, что Авен и сам Фридман заранее не знали о других исках, о которых идет речь. По его словам, эти бизнесмены «не вступали в контакт и не согласовывали правовую стратегию с другими истцами или их юристами».

Как рассказал собеседник газеты, Фридман и Авен обратились в суд только после того, как «ответчик отказался обсуждать ряд мер по устранению допущенных нарушений», которые предложили юристы.

Издательство HarperCollins при этом сообщило, что станет «решительно защищать» данную «завоевавшую признание и прорывную книгу и право писать о вопросах, представляющих значительный интерес общественности».

До этого стало известно, что владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович подал в суд на выпустившее книгу «Люди Путина» издательство.

Ранее газета The Times в статье сообщало о его связи с руководством России. Издание утверждало, что Абрамович приобрел яхту для президента России Владимира Путина. Издание The Independent написало о связи Абрамовича с незаконным доходом российского лидера, ссылаясь на личное мнение оппозиционного политика Алексея Навального. Газета Daily Mail повторила данные, опубликованные в статье The Times. После этого он добился опровержения сведений, которые были опубликованы в британских СМИ.