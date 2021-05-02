Под Курганом перекрыли трассу из-за пожара на заброшенных дачах

В садовом товариществе под Курганом горят заброшенные дачные дома и сухая трава. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу МЧС по региону.

В настоящее время площадь пожара в СНТ «КМЗ-4» составляет 1,5 тыс. квадратных метров. Распространению огня способствует сильные порывы ветра, достигающие 19 м/с.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. В тушении пожара задействованы 79 человек и 26 единиц техники, в настоящий момент рассматривается вопрос о привлечении вертолета МИ-8 МЧС России.

Из-за сильного задымления было перекрыто движение по шоссе имени Тюнина до полной ликвидации пожара.

Ранее в Омской области три дома загорелись на площади 500 квадратных метров. В настоящее время открытое горение ликвидировано, тушение пожара осложняли сильные порывы ветра. По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал.