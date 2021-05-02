В Одессе завели дело на мужчину из-за коммунистической символики

В Одессе возбудили уголовное дело в отношении мужчины, использующего коммунистическую символику. Об этом сообщается на сайте региональной Нацполиции.

Мужчину задержали на Колонтаевской улице «в одежде с изображением коммунистической символики». Сведения об одессите внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 об изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

В настоящее время задержанный дает объяснения в отделе полиции.

Согласно уголовному кодексу Украины, максимальная санкция по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В воскресенье в Одессе проходят мероприятия в честь годовщины событий 2 мая 2014 года, когда погибли почти 50 человек. Ранее сообщалось о начале марша украинских националистов в честь годовщины трагедии в Одессе.