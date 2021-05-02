На Ставрополье выписали девочку, пострадавшую в ДТП с автобусом

Врачи выписали девочку, пострадавшую в аварии с автобусом в Ставропольском крае. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональный минздрав.

В ведомстве уточнили, что в аварии пострадали девять девочек.

«Одна девочка была выписана вчера, одна — сегодня. Еще одна девочка переводится на долечивание в Волгоград, ее забирают родители. Жизни ничто не угрожает», — сказали в ведомстве.

Еще шестерых детей и одного взрослого перевезли в Москву. Самолет МЧС с семью пассажирами приземлился в плановом режиме в столице утром, 2 мая.

30 апреля в Ставропольском крае произошла авария. По имеющимся данным, в 16.40 на 535-м км автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три машины, в том числе автобус и грузовик. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в салоне находились 14 детей и четверо взрослых. Пять детей погибли, еще 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали.