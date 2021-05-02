Голикова объяснила, зачем сдавать ПЦР-тесты привитым от коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила, почему привитым от коронавируса необходимо сдавать ПЦР-тесты, возвращаясь из-за границы.

«Вакцина, ПЦР-тестирования, соотношение с наличием антител у переболевших — сейчас смотрим весь этот арсенал, чтобы наши документы как-то упростить для граждан», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Голикова отметила, что пренебрегать тестированием на коронавирус не стоит, так как у правительства пока не собрано достаточно количество данных для того, чтобы четко сказать, что при вакцинации человек «абсолютно ни для кого не опасен».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом.

Также он рассказал, что каждый четвертый переболевший коронавирусом сталкивается с осложнениями.

По последним данным, в России выявили 8 697 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 4 823 255 жителей России, выздоровели выздоровели 4 443 922 человека, умерли 110 862.