AstraZeneca останавливает производство вакцин в Латинской Америке
Ольга Якушева
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AstraZeneca останавливает производство вакцин против COVID-19 в Латинской Америке, за исключением Бразилии, передает Reuters.
При этом компания заявила, что все равно выполнит обязательства по доставке в регион 150 миллионов доз в этом году.
Производитель лекарств заявил, что производство было замедлено из-за нехватка важных материалов и длительных проверок.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт вакцины от коронавируса из ЕС из-за сокращения поставок вакцины в страны сообщества. По ее словам, в первом квартале 2021 года компания поставила в страны Евросоюза только 30% от согласованного количества препарата.
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