В Москве священник ударил посетителя храма из-за фото иконостаса

В церкви Симеона Столпника на Новом Арбате в Москве священник ударил посетителя храма, который сфотографировал иконостас. Об этом сообщает «Подъем».

Пострадавший мужчина рассказал, что священник начал бить его и его друга без предупреждения и не пытался предупредить, что съемка запрещена.

«Я сделал фотографию иконостаса, там красивое освещение. Он ко мне подошел, сказал: «Это моя территория» и ударил по телефону. У меня друг стоял, фотографировал, он его тоже ударил по телефону, а я в этот момент начал снимать видео», — рассказал мужчина.

По его словам, священник наносил удары, набрасывался, порвал одежду и выталкивал из храма.

Пострадавший подал заявление в полицию.