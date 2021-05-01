В Иерусалиме российские дипломаты получили Благодатный огонь

В Иерусалиме в храме Гроба Господня российские дипломаты получили часть Благодатного огня, передает ТАСС.

Делегация направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы отправить его в Россию.

«Как дипломаты мы оказываем дипломатическую поддержку, поскольку аэропорт — режимный объект и туда имеют разрешение на вход только послы, дипломатические представители и представители посольств», — пояснил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

Позднее в субботу, 1 мая, 15 московских храмов, в том числе Храм Христа Спасителя, получат святыню из Иерусалима.

Ранее патриарх Иерусалимский Феофил III раздал святыню служителям Греческой Православной церкви и представителям других христианских конфессий, владеющих храмом.

В общей сложности Благодатный огонь получат представители 11 государств: Кипра, Болгарии, Белоруссии, Молдавии, Украины, России, Румынии, Греции, Грузии, Польши и Казахстана.