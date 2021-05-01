Первая партия «Спутника V» доставлена в Индию

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставлена в Индию, в город Хайдарабад, где расположена штаб-квартира индийской компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Dr. Reddy's Laboratories Ltd, регулятор лекарственных средств в Индии, разрешил импорт российского препарата, а также ее экстренное применение.

В Индии было зарегистрировано за 24 часа 401 993 новых случая коронавирусной инфекции. Данное значение является новым мировым рекордом.

Число зараженных COVID-19 за все время эпидемии в стране достигло 19 164 969 случаев. За последние семь дней только один раз — во вторник, 27 апреля, — страна не регистрировала новое рекордное количество заразившихся (их было 323 144). Количество летальных исходов, которые связаны с коронавирусом, выросло в Индии за сутки на 3 523, до 211 853.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».