Эпидемиолог заявила о напряженной ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России пока остается напряженной, расслабляться не стоит. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА «Новости».

При это она отметила, что заболеваемость в последние месяцы в стране постепенно снижается. Специалист пояснила, что для текущего этапа эпидемического процесса в России характерно волнообразное течение, когда сокращение числа заболевших может сменяться небольшим подъемом.

По словам Пшеничной, для недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации необходимо придерживаться мер предосторожности — стараться избегать многолюдных мест, соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты и антисептики.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 4 805 288 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 110 128 человек, вылечились 4 427 946 человек.

Ранее в Росстате сообщили, что коронавирусная инфекция в марте этого года стала основной причиной смерти 15 тыс. человек в России.