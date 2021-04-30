В США от коронавируса привились больше 100 миллионов человек

В США больше 100 миллионов человек получили две дозы вакцины от коронавируса. Об этом сообщил координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джефф Зайенц, пишет РИА «Новости».

«Сегодня 100 миллионов американцев полностью вакцинированы…, это почти 40% всех взрослых людей», — сказал он.

По его словам, страна преодолела «огромный рубеж».

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 32 296 353 человека, скончались 575 270 пациентов.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США достигли «потрясающего прогресса» в борьбе с коронавирусом. Он подчеркнул, что число заражений и смертей от коронавируса в США значительно снизилось благодаря действиям, предпринятым его администрацией.

Также стало известно, что США предоставят Индии помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции более чем на $100 млн. Отмечается, что с 29 апреля и в течение следующей недели в эту страну начнут прибывать самолеты с правительственной помощью США.