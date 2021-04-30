Адвоката Павлова обвинили в разглашении данных следствия

Адвокат Иван Павлов сообщил, что ему предъявили обвинение в разглашении данных следствия. Об этом пишет ТАСС.

«У меня статус обвиняемого по ст. 310 УК РФ», — сказал он.

Правозащитник ожидает, что следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде запрета определенных действий. Запрос следствия будет рассматриваться через час.

Ранее Павлов не признал свою вину в разглашении данных предварительного расследования по делу своего подзащитного, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

До этого адвоката задержали в рамках уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования. Также начались обыски по нескольким адресам, в частности по тому, где проживает его жена, и по тому, где зарегистрирован IT-менеджер Игорь Дорфман.

Позже его задержание прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле из СМИ известно о задержании главы правозащитного объединения журналистов и юристов «Команда 29» Ивана Павлова, однако ни причин, ни подробностей задержания они не знают.