Сход оползня в Сочи частично разрушил водопровод

Сход оползня в Сочи может разрушить водопровод, в результате чего несколько микрорайонов останутся без воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Водоканала».

«Анализ ситуации подтвердил — развитие оползневого процесса приведет к разрушению водовода, что повлечет прекращение водоснабжения в микрорайоны: «Совхоз Приморский», «Звездочка» и улицы Сухумское шоссе», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что специалисты работают в круглосуточном режиме, регулярно устраняя появляющиеся порывы, чтобы население успело запастись водой. Кроме того, в этих районах осуществляется подвоз воды.

В настоящее время сотрудники экстренных служб приступили к экстренному переключению на временную схему, проведение всех работ займет не менее недели. Работу осложняют труднодоступность и рельеф местности.

Причиной схода оползня и последующей аварии стали обильные осадки на курорте. Длина оползня составляет порядка 200 м, водовод приобретает многочисленные деформации.