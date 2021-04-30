Следователи проверяют экс-президента фонда Доктора Лизы

Следователи заподозрили журналистку Ксению Соколову в самоуправстве в период ее работы главы благотворительного фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на источник.

«Ксения Соколова, являясь президентом благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», самовольно, вопреки установленному законом порядку, принимала решения по изменению штатного расписания сотрудников, изменению сумм заработной платы сотрудников, а также проведению мероприятий, чем причинила существенный материальный вред организации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 330 УК РФ (Самоуправство).

Ксения Соколова возглавила фонд в феврале 2017 года, через два месяца после авиакатастрофы под Сочи, в результате которой погибла основательница организации Елизавета Глинка.

Самолет Ту-154 российского Минобороны, выполнявший рейс из Сочи в сирийскую Латакию, разбился над Черным морем рано утром 25 декабря 2016 года.

На борту самолета находились 92 человека, в том числе глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), съемочные группы Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда», а также основной состав ансамбля имени Александрова, который летел в Сирию поздравить с Новым годом российских военных. Все они погибли.