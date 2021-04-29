В Мехико обрушилась крыша над пирамидой

В Мехико ночью прошел ливень с градом, из-за чего обрушилась конструкция, накрывающая археологические памятники. Об этом сообщила директор музея Templo Mayor Патрисия Ледесма, пишет РИА «Новости».

«У Templo Mayor (главный храм) есть четыре крыши, которые защищают самые важные здания, в данном случае рухнула крыша над зданием Каса-де-лас-Агилас», — сказала она.

Уточняется, что конструкция не выдержала веса воды. Внутренняя часть и роспись стен не были повреждены. На месте работают специалисты, чтобы выяснить все детали случившегося.

Ранее археологи раскопали в египетской Гизе 59 гробниц, которым около 2,5 тыс. лет. В гробницах оказалось 50 мумий с удаленным мозгом. Уточняется, что мозг удаляли с помощью железных крючков через нос. Захоронения были обнаружены в 16 км к югу от знаменитых пирамид на глубине от 10 до 12 м. Отмечается, что на гробах сохранилась роспись. Эти гробницы и мумии будут выставлены в Большом Египетском музее.