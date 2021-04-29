В Москве на ВДНХ загорелся павильон «Потребительская кооперация». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В павильоне 60 на ВДНХ произошло возгорание, посетители эвакуированы», — сказал источник.

В павильоне располагаются банкетный зал и кафе. Что стало причиной пожара и другие детали не уточняются.

Ранее пожар охватил балконы квартир на трех этажах в жилом доме на Каширском шоссе в столице. В ходе тушения огня сотрудники МЧС спасли шесть человек, одного передали медикам. По информации МЧС, площадь пожара в многоэтажке достигала 40 кв. м. Открытое горение удалось сбить.

Кроме того, сотрудники МЧС спасли шесть человек при пожаре в столичной квартире. Причина пожара в жилом доме сейчас неизвестна. По информации МЧС, в 13.31 мск 17 апреля пожар был локализован, а в 13.37 — ликвидирован. Информации о пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы не поступало. Причина пожара в жилом доме сейчас неизвестна.