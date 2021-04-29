Скончался обвиняемый в госизмене ученый Кудрявцев

Умер ученый Виктор Кудрявцев, которого обвиняли в госизмене. Об этом сообщили в правозащитной организации «Команда 29», пишет РИА «Новости».

Организация представляла его интересы.

«Умер наш подзащитный Виктор Кудрявцев ... Виктору Кудрявцеву было 77 лет. Он был прекрасным человеком и ученым», — сообщили правозащитники.

Ранее Мособлсуд вынес приговор экс-главе Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роману Ковалеву. Ученый признан виновным в государственной измене и приговорен к 7 годам колонии строгого режима.

Ковалев был учеником Виктора Кудрявцева — бывшего сотрудника ЦТА ЦНИИМаш, которого также обвинили в госизмене. По данным защиты, Кудрявцеву вменяется передача секретных данных, которые могут быть использованы для создания новых видов вооружения, в Брюссель.