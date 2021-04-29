В Москве суд вынес приговор мужчине, ударившего свою девушку ножом 20 раз

Нагатинский районный суд приговорил к восьми годам строгого режима мужчину, который нанес 20 ударов ножом своей девушке и убил ее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

«Нагатинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 36-летнего Илхама Ташматова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сказали в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

10 сентября 2020 года Ташматов около входа в ТРЦ «Каширская Плаза» из ревности напал на свою 29-летнюю девушку. Она скончалась на месте от потери крови и повреждения органов.

Ранее в Новосибирской области сотрудники Следственного комитета возбудили дело в отношении 19-летнего юноши по факту в убийства подруги.

По данным следствия, тело 17-летней девушки было найдено в воскресенье, 7 марта, в доме по улице Кошурникова в Дзержинском районе. На нем было 15 ножевых ранений.