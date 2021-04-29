Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 в Москве напряженной

Управление Роспотребнадзора по городу Москве предупредило о сохраняющихся высоких рисках распространения коронавируса в столице. Об этом сообщают РИА Новости.

«В связи с приближающимися главными для верующих людей религиозными праздниками Святой Пасхи у православных, Ураза-байрам у мусульман, а также продолжительными выходными днями с 1 по 10 мая управление Роспотребнадзора по городу Москве Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве характеризуется как напряженная, заболеваемость превышает среднероссийские показатели», — говорится в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести майские праздники в кругу семьи и не организовывать массовые мероприятия. Она отметила необходимость продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Глава ведомства отметила, что при соблюдении этих условий через 10-14 дней возможно снижение заболеваемости коронавирусом. Сейчас же ситуация в стране находится в «достаточно хрупком» равновесии. По ее словам, ситуация с распространением коронавируса за последние четыре недели остается стабильной, но динамики снижения случаев заражения пока нет.