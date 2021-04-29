Американский регулятор предложит запретить сигареты с ментолом

Американское управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) предложит запретить в США сигареты с ментолом. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В FDA заявили, что планируют ввести в течение следующего года стандарты, запрещающие сигареты с ментолом — последним разрешенным в США ароматизатором для сигарет.

«Благодаря этим действиям FDA поможет значительно снизить количество молодых людей, которые начинают курить, а также увеличить шансы бросить привычку среди нынешних курильщиков», — заявила глава FDA Джанет Вудкок.

По данным регулятора, сигареты с ментолом несоразмерно больше курит молодежь, цветное население и люди с низким уровнем доходов. Большинство афроамериканцев, по данным FDA, предпочитают бренды сигарет с ментолом. И наивысший процент рака легких в стране сейчас наблюдается среди чернокожих мужчин.

Как сообщалось ранее, администрация президента США Джо Байдена может потребовать от табачных компаний ограничить содержание никотина в сигаретах до такого уровня, который не будет вызывать привыкания, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По утверждению властей, это должно подтолкнуть людей либо бросить курить, либо перейти на менее вредные альтернативы, например, на электронные сигареты.