Пять человек погибли при стрельбе в Северной Каролине
Пять человек погибли в результате стрельбы в округе Уатога в Северной Каролине. Об этом сообщает местное издание wjhl.
По словам шерифа округа Уатога, пять человек были убиты, в том числе два помощника шерифа — Крис Уорд и Логан Фокс.
Согласно информации следователей, сержант округа Уатога Крис Уорд вместе с помощником шерифа Логаном Фоксом откликнулись на запрос о проверке человека, который не появился на работе. Однако как только они вошли в дом, сразу были застрелены.
После этого подозреваемый всю ночь стрелял в сотрудников правоохранительных органов.
В итоге полиция подтвердила, что подозреваемый и двое его родителей были убиты. Обстоятельства смерти не разглашаются.
На данный момент правоохранительные органы пытаются понять причину произошедшего.
«Наши сердца тяжело переживают за Офис шерифа Уатаги. Семья Уорда и все, кто вчера участвовал в смертельном противостоянии в Буне, штат Северная Каролина, наши мысли и молитвы с вами», — сообщили в офисе шерифа округа Рокингем.
Ранее в Новом Орлеане пять человек были ранены после того, как неизвестные открыли стрельбу в центре американского города.