СК просит арестовать украинского чиновника, обещавшего за деньги решить проблемы с ФСБ

Следственный комитет России требует арестовать по делу о мошенничестве Игоря Сосновского — бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда, куда поступило соответствующее ходатайство.

Отмечается, что СК просит арестовать Сосновского до 27 июня 2021 года.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что Игорь Сосновский был советником Азарова.

По данным газеты «Коммерсантъ», сотрудники СК и ФСБ задержали Игоря Сосновского 27 апреля в Москве, в ресторане «Урюк» на проспекте Маршала Жукова.

Предполагается, что донецкий предприниматель и бывший советник экс-украинского премьера Николая Азарова, имея связи в спецслужбах России, предложил за $5 млн организовать письмо от директора ФСБ Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву, после рассмотрения которого бывший гендиректор компании «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Сергей Шпак был бы снят с международного розыска, а его уголовное преследование за растрату — прекращено.

В случае невыплаты денег Сосновский обещал, что силовики подключат «американский Интерпол», и бизнесмена экстрадируют из Украины в Россию.