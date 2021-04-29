Во ФСИН заявили о сокращении срока арестантам, работающим на БАМе

Работа на предприятиях Байкало-Амурской магистрали (БАМ) позволит заключенным раньше срока освобождаться из колоний. Об этом заявила начальник Управления организации исполнения наказаний ФСИН Елена Коробкова, сообщает ТАСС.

«В соответствии с действующим законодательством, положительно характеризующиеся осужденные к лишению свободы, отбыв определенный срок, имеют право самостоятельно либо через адвоката подать ходатайство в суд для замены лишения свободы принудительными работами. На сегодня таких более 180 тысяч», — сообщила Коробкова.

Она добавила, что действующее законодательство предусматривает возможность перевода осужденных на более мягкий вид наказания — принудительные работы.

Принудительные работы отбываются в регионе, где осужденный жил до осуждения, пояснила Коробкова. В исправительных центрах у них есть жилье, работа, а также возможность общения с родственниками. Также они получают заработную плату и могут погашать иски.

Таким образом, люди, вышедшие из мест лишения свободы, имеют возможность быстрее адаптироваться к обычной жизни, считает представитель ФСИН. По ее словам, вероятность совершения повторных преступлений у осужденных к принудительным работам в четыре раза ниже.

Ранее Общественная палата Ленинградской области предложила ФСИН снижать срок заключенным «в обмен» на получение «образования, научной степени или востребованной рабочей специальности».

Байкало-Амурская магистраль — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире.