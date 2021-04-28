На площадке ОНФ прошел кинофест LAMPA.Moscow

В среду на площадке Общероссийского народного фронта прошел Кинофест LAMPA.Moscow, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» 28 апреля.

Ведущими церемония открытия выступили российские актеры театра и кино, обладатели знака общественного признания «Доброволец России» Антон Богданов и Катерина Шпица. С приветствием обратился и глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

Известные актеры, режиссеры и деятели кино провели для участников Кинофеста фестивальные показы и творческие встречи, направленные на совершенствование навыков съемки социального кино.

«Сегодня в Москве после вчерашних непогод взошло солнце, а еще зажглась, включилась Лампа. Рада, что фестиваль начал путешествовать по регионам России, — говорит президент Международного кинофестиваля «ЛАМПА» Ольга Зубкова. — Рада, что можем обняться вживую. Уверена, что площадки, которые вы сегодня посетите, фильмы, которые вы сегодня увидите, добавят в вашу жизнь эмоций и открытий, ведь человек живет открытиями и эмоциями».

«Возможно, кто-то из вас сегодня перед сном своему ребенку вместо традиционной сказки расскажет историю какого-то героя из фильма-участника фестиваля. Благодарю ОНФ за предоставление площадки и нежное партнерство в подготовке этого мероприятия, за гостеприимство. Хочу, чтоб сегодняшний день сделал нашу жизнь ярче, чем в кино», — отметила она.

«Мы рады, что стали домом для Кинофестиваля, — отметил в свою очередь глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. — Это очень важно, так как то социальное измерение, в котором мы все сейчас работаем, которое наполняет ваши фильмы, и ваше совместное рассуждение об этом это как раз то измерение, которое мы максимально последний год выращиваем здесь, внутри ОНФ».