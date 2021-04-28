В Челябинской области мужчину будут судить по обвинению в убийстве шестерых бездомных

В Челябинской области будут судить местного жителя, обвиняемого в убийстве шестерых бездомных. Об этом говорится в сообщении на сайте СК по региону.

По данным следователей, в 2020 году в Миассе 30-летний обвиняемый знакомился с мужчинами, в основном с бездомными, под предлогом совместного распития алкоголя.

Обвиняемый после этого наносил бездомным многочисленные удары молотком по голове, говорится в сообщении.

Отмечается, что психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым.

Ранее Чертановский суд столицы заключил под стражу доцента Высшей школы экономики Алексея Ракова по обвинению в педофилии. Уголовное дело завели по двум эпизодам преступления, которое предусмотрено пунктом «б» частью 4 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).