Парагвай ведет переговоры по производству «Спутника V»

Власти Парагвая ведут переговоры с частными компаниями по производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V» внутри страны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в минздраве страны.

«В настоящий момент это на уровне разговоров... Состоялись встречи представителей МИД и частных компаний», — сказал источник.

Он отметил, что говорить о возможных датах начала производственного процесса преждевременно. В настоящий момент Парагвай уже может приступить к розливу и упаковке препарата, но передача технологии займет не меньше четырех месяцев.

В Парагвае коронавирусом заразились 269 353 человека, скончались 6 002 пациента.

Ранее заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России по научной работе Денис Логунов рассказал, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» очищается четыре раза, что обеспечивает «невероятную» чистоту препарата.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».