Жителя Минска задержали из-за бело-красно-белой коробки из-под телевизора

Белорусская полиция задержала жителя Минска, у которого на балконе хранилась белая коробка с красной полоской из-под телевизора. Об этом сообщили правозащитники незарегистрированного правозащитного общества «Весна».

По версии правоохранителей, 27-летний Андрей Пархоменко «в неустановленный период времени принял участие в пикетировании, разместив бумажное полотно бело-красно-белого цвета на стекле балкона».

Мужчина, в свою очередь, заявил, что коробку на балконе оставили предыдущие жильцы. Он не стал признавать вину.

Ранее Брестский областной суд в Белоруссии приговорил гражданина России к 18 годам колонии усиленного режима за нападение на сотрудников милиции.

Кроме того, признанный виновным россиянин должен заплатить штраф в размере 1350 белорусских рублей (около 39 тысяч российских рублей), указано в сообщении. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.