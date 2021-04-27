Володин допустил происхождение COVID-19 вследствие утечки из лаборатории США

Появление коронавирусной инфекции могло быть связано с утечкой из американской биологической лаборатории. Об этом заявил во вторник, 27 апреля, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Исходя из того, как молчат сателлиты Соединенных Штатов Америки, как сами США молчат, можно сделать вывод один: совершенно очевидно, это связано с тем, что у них произошла какая-то утечка в тех лабораториях, которые по всему миру взяли и насоздавали», — сказал спикер.

Он подчеркнул, что российскому правительству следует поднять этот вопрос, а Соединенные Штаты должны прекратить всякие исследования, связанные с коронавирусом.

«И пускай думают о том, как компенсируют всем странам [издержки], которые от этого пострадали. Понятно, его [вирус] обнаружили в Ухане. Но в Ухане опять-таки лаборатория чья? Американская. Они там финансировали», — сказал Володин.

Политик также напомнил, что в настоящее время американские лаборатории функционируют в Грузии и Восточной Европе.

Ранее директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявил, что американскому разведсообществу достоверно неизвестно, как именно произошла первая передача человеку коронавируса нового типа.