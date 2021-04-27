Суд ограничил деятельность «Фонда борьбы с коррупцией»*

Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры ограничил работу »Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов)» в рамках иска о признании организации экстремистской. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«27 апреля судьей Мосгорсуда вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ («Фонд защиты прав граждан». — Прим. «Газеты.Ru»)», — рассказали в пресс-службе.

Накануне стало известно, что прокуратура приостановила деятельность общественного движения «Штабы Навального» в рамках иска о признании вышеуказанных организаций экстремистскими.

Ограничение деятельности судом временно запрещает некоммерческим организациям взаимодействовать со СМИ, пользоваться банками, организовывать публичные мероприятия и участвовать в выборах.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы будет добиваться ликвидации и запрета деятельности некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ и движения «Штабы Навального». По данным ведомства, указанные организации «координируют с различными зарубежными центрами, которые ведут деструктивные действия в отношении Российской Федерации».