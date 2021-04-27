Землетрясение магнитудой 5,8 случилось в Тихом океане

Сейсмологи зафиксировали в акватории Тихого океана землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает сайт Геологической службы США.

По ее данным, эпицентр стихии был расположен в районе островов Кермадек, в 916 км к югу от столицы королевства Тонга — города Нукуалофа.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.

На прошлой неделе у побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр стихии находился в 80 км к юго-западу от города Сан-Антонио. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,5 км.