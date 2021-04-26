Москалькова ознакомилась с заключением врачей по состоянию Навального

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ознакомилась с заключением врачей о состоянии заключенного Алексея Навального. Об этом пишет ТАСС.

«В связи с обращениями в мой адрес ряда СМИ запросила и получила все заключения гражданских врачей (не из системы ФСИН), обследовавших Алексея Навального, ознакомилась с ними», — сказала она.

По ее словам, с 24 марта по 20 апреля 2021 года заключенного посетили рентгенолог, нейрохирург, невролог, нефролог, гастроэнтеролог и другие врачи.

«В материалах представлены анализы, экспертные заключения врачей Владимирской областной клинической больницы, письменные заключения гражданских врачей», — добавила омбудсмен.

Ранее Москалькова сообщала, что находящийся в больнице для осужденных Алексей Навальный получает необходимую терапию, серьезных рисков для его здоровья нет.

До этого на фоне сообщений об ухудшении здоровья осужденного комиссия врачей медсанчасти ФСИН решила перевести Навального из колонии в стационар областной больницы для осужденных. По информации ведомства, состояние Навального оценивается как удовлетворительное, его ежедневно осматривает терапевт.